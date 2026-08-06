Testimonio clave de médica podría cambiar rumbo del caso Ilda Goyochea

La causa por el caso de Ilda Goyochea avanza con declaraciones que ponen en duda la versión de los imputados, mientras la Justicia sigue investigando la naturaleza de la herida.

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La causa judicial sobre el caso de Ilda Goyochea avanza con la declaración de una testigo clave, una médica de la Clínica ERI. Su testimonio, que contradice la versión de los imputados, se centra en las condiciones en que la joven fue atendida tras sufrir una herida.

Durante la audiencia, la profesional afirmó que Ilda llegó al centro médico sin ningún tipo de protección en su herida, lo que coincide con los hallazgos de la autopsia, que reveló una lesión lineal de aproximadamente 20 centímetros. Estos elementos suman nuevas dudas sobre la versión ofrecida por los acusados, quienes habían declarado que estaban bailando y no se dieron cuenta del momento en que Ilda se cortó.

La Justicia prosigue con el análisis de los testimonios y las pericias científicas para esclarecer los hechos de esa noche y determinar si la herida fue resultado de un accidente o si hay otras circunstancias que podrían ser relevantes desde el punto de vista penal.