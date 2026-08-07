Viernes, 7 de Agosto 2026
Policiales

Robo de bomba de agua en Aimogasta deja a vecinos sin suministro esencial

Un acto de vandalismo en Aimogasta dejó sin agua potable a vecinos del sector norte tras el robo de componentes de una bomba. Aguas Riojanas solicita colaboración para identificar a los responsables.

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Redacción Equipo Editorial
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La comunidad de Aimogasta enfrenta serios problemas de abastecimiento de agua potable debido al vandalismo ocurrido en la bomba de agua del SUM en el barrio San Francisco. Este acto delictivo ha dejado a numerosos vecinos sin suministro, afectando directamente su calidad de vida.

Desde Aguas Riojanas Aimogasta, se manifestaron preocupados por esta situación y solicitaron la colaboración de los residentes para identificar a los responsables. Se insta a quienes hayan visto movimientos sospechosos en la zona a informar a la policía.

Los equipos técnicos de la empresa están trabajando para reparar los daños y restablecer el servicio lo más pronto posible. Este incidente no solo pone en evidencia la fragilidad de la infraestructura local, sino que también resalta la creciente inseguridad que preocupa a los habitantes, quienes demandan medidas efectivas para garantizar su seguridad y bienestar.

La respuesta de la comunidad será crucial en este contexto, ya que una colaboración activa entre vecinos y autoridades puede contribuir a mejorar la seguridad y el acceso a servicios esenciales. La protección de los espacios públicos y bienes comunitarios es fundamental para restaurar la confianza y cohesión social en Aimogasta.

Etiquetas: aimogasta agua potable vandalismo servicios básicos seguridad delincuencia
TL;DR

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