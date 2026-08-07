Sábado, 8 de Agosto 2026
Policiales

Irregularidades en el caso Ilda Goyochea: defensores exigen justicia en La Rioja

La defensa de Gabriel Díaz y Sofía Agüero solicitó su excarcelación, argumentando que no hay pruebas suficientes para justificar la acusación de homicidio. La abogada sostiene que el proceso presenta irregularidades que podrían afectar su validez.

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La abogada Soledad Varas, defensora de Gabriel Díaz y Sofía Agüero, detenidos por el caso de la muerte de Ilda Goyochea, comunicó que ha solicitado la excarcelación de sus clientes. Varas argumentó que los imputados no interferirán en las investigaciones, ya que los elementos necesarios para el caso, como los teléfonos móviles, están asegurados.

En su diálogo con MEDIOS RIOJA, la letrada explicó que la excarcelación se solicitó tras la declaración indagatoria, indicando que no estaba prevista antes de este procedimiento. Además, expresó su confianza en que no hay pruebas suficientes para considerar a sus defendidos como culpables de tentativa de homicidio, sugiriendo que la investigación debería centrarse en determinar las circunstancias de la muerte.

Varas también se refirió a la indagatoria de Agüero, quien sostiene la misma versión desde el inicio. La abogada destacó la importancia del decreto de apertura de instrucción, que incluye las acusaciones y fundamentos sobre las pruebas recopiladas, advirtiendo que las discrepancias en los hechos podrían invalidar el proceso judicial.

Etiquetas: la rioja caso ilda goyochea excarcelación homicidio política justicia
TL;DR

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