Viernes, 7 de Agosto 2026
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Accidente laboral en Portezuelo: un operario grave es trasladado a la Capital

Un operario de 56 años sufrió un grave accidente laboral en Portezuelo al caerle una llanta en la mano. Su traslado urgente a la Capital provincial resalta la necesidad de mejorar las medidas de seguridad en el trabajo.

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Redacción Equipo Editorial
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Accidente laboral en Portezuelo: un operario grave es trasladado a la Capital
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Un operario de 56 años sufrió un grave accidente laboral en Portezuelo, siendo trasladado con urgencia a la Capital provincial debido a la seriedad de sus lesiones. El incidente ocurrió alrededor de las 10:15, cuando personal de la Comisaría de El Portezuelo recibió el aviso sobre la llegada de un hombre herido al Hospital Dr. Echeverría.

El trabajador se encontraba realizando reparaciones en el neumático de una máquina vial cuando, en un aparente descuido, una pesada llanta cayó sobre su mano izquierda, provocándole una fractura y el aprisionamiento de los dedos. Tras recibir atención médica en el hospital local, se decidió su traslado para asegurar un tratamiento adecuado.

Este accidente resalta la necesidad de revisar las condiciones laborales y las normativas de seguridad en el sector. La preocupación entre los trabajadores ha crecido, exigiendo medidas efectivas para prevenir futuros incidentes y garantizar la integridad de quienes operan en entornos con maquinaria pesada.

Etiquetas: portezuelo accidente laboral seguridad en el trabajo condiciones laborales la rioja hospital dr. echeverría
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