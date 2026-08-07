Sábado, 8 de Agosto 2026
Política

Proyecto de ley busca salvaguardar tierras rurales en La Rioja ante amenazas ambientales

Ricardo Quintela presentó un proyecto en la Cámara de Diputados que limita al 3% la propiedad extranjera de tierras rurales en La Rioja. La medida busca proteger recursos naturales y evitar la concentración en zonas estratégicas.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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En medio de un intenso debate a nivel nacional sobre el acceso de extranjeros a tierras en Argentina, el gobernador Ricardo Quintela ha presentado un proyecto de ley ante la Cámara de Diputados que busca proteger el dominio rural en La Rioja. Esta iniciativa se centra en reglamentar el artículo 81 de la Constitución provincial, estableciendo controles y límites para salvaguardar los recursos naturales, el territorio y la producción local.

La propuesta surge en un contexto donde las modificaciones al régimen de acceso a la tierra han generado preocupación en diversos sectores sociales y productivos. Quintela enfatiza que la tierra es un recurso estratégico relacionado con el desarrollo y la soberanía, y no solo un activo económico. El proyecto también señala los peligros de la concentración de tierras en manos extranjeras, especialmente en áreas de valor ecológico o fuentes de agua.

El texto establece un régimen para la adquisición y transferencia de tierras rurales por parte de extranjeros, limitando al tres por ciento la superficie que puede estar en manos foráneas, tanto a nivel provincial como departamental. Además, se prohíbe a personas o empresas extranjeras acceder a terrenos en franjas de seguridad de frontera y áreas naturales protegidas, garantizando así la protección del patrimonio provincial.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial proyecto de ley protección del territorio recursos naturales soberanía
TL;DR

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