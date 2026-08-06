Viernes, 7 de Agosto 2026
Política

El COFEMA se opone a cambios en la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad en el Senado

El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada enfrenta serias dificultades en el Senado, con el COFEMA recomendando no aprobar las modificaciones ambientales. Esto refleja el debilitamiento del Gobierno Nacional y añade tensión antes del debate parlamentario.

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Redacción Equipo Editorial
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A pocas horas de la sesión en el Senado, el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada enfrenta importantes obstáculos para su aprobación. La decisión del Gobierno nacional de retirar el capítulo sobre la flexibilización de la Ley de Tierras es solo una de las múltiples complicaciones que rodean la iniciativa, que también incluye cuestionamientos a las modificaciones a la Ley Nacional de Manejo del Fuego, las cuales carecen de respaldo suficiente en la Cámara alta.

En este contexto, el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) se reunió y recomendó no aprobar las modificaciones propuestas por el Gobierno en temas ambientales. Aunque este pronunciamiento no es vinculante, refleja la postura institucional de las provincias en relación con la protección ambiental y el manejo del fuego, aumentando la presión sobre el proyecto.

Adicionalmente, antes de la reunión, la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación solicitó que se postergara el tratamiento del tema, argumentando que el proyecto aún estaba en trámite legislativo. A pesar de esta solicitud, el COFEMA siguió adelante con su convocatoria y emitió su resolución, intensificando la tensión en la previa del debate parlamentario.

Etiquetas: argentina gobierno nacional ley de inviolabilidad medio ambiente COFEMA política
TL;DR

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