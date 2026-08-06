Viernes, 7 de Agosto 2026
Política

La falta de apoyo legislativo podría frenar la ley de tierras en La Rioja

Senador Fernando Rejal advirtió que el Gobierno no cuenta con los votos necesarios para aprobar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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A pocas horas del inicio del debate en el Senado sobre el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el senador nacional por La Rioja, Fernando Rejal, expresó su incertidumbre respecto a la aprobación de la iniciativa. Aseguró que la decisión del Gobierno nacional de retirar el capítulo relativo a la flexibilización de la Ley de Tierras no garantiza los votos necesarios para la aprobación del resto del proyecto.

En diálogo con Nueva Rioja, Rejal señaló que el oficialismo sigue enfrentando dificultades para consolidar una mayoría parlamentaria: "Entiendo que no tienen aún asegurado los votos para sacar el resto de la ley, que es tan nociva como la parte retirada".

Entre los temas que continúan generando controversia, el legislador mencionó las modificaciones de la Ley Nacional de Manejo del Fuego (26.815), que también tampoco habrían logrado el consenso necesario dentro de la Cámara alta. "La modificación de la Ley de Manejo del Fuego estimo que hasta ahora no tiene el consenso necesario para su aprobación", afirmó Rejal.

En este contexto, destacó el pronunciamiento adoptado por el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), que resolvió recomendar la no aprobación de las modificaciones impulsadas por el Ejecutivo sobre la legislación ambiental. Este respaldo refuerza las dudas existentes sobre la viabilidad del proyecto.

Consultado sobre la decisión del Gobierno de retirar el capítulo sobre la compra de tierras por parte de extranjeros, Rejal fue categórico al atribuir la marcha atrás a la falta de respaldo político. "Nunca tuvieron los consensos para aprobarla. Por eso modificaron 17 veces el proyecto original y suspendieron cuatro veces su tratamiento", sostuvo. Esta afirmación resume el complejo recorrido parlamentario de una iniciativa que ha atravesado sucesivas negociaciones y cambios en busca de reunir las mayorías necesarias.

Con la sección sobre extranjerización de tierras fuera del proyecto, la atención de la sesión se concentrará en los restantes artículos de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluyen modificaciones a la Ley Nacional de Manejo del Fuego, un régimen de desalojos y otros aspectos vinculados a la protección de la propiedad privada.

Las negociaciones continuarán hasta el inicio del debate, en una jornada que se anticipa clave para definir el futuro de una de las iniciativas más discutidas del período legislativo. La falta de consensos sigue siendo un obstáculo significativo para el oficialismo, que enfrenta un panorama complicado para avanzar con su agenda en el Senado.

TL;DR

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