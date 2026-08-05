Miércoles, 5 de Agosto 2026
Política

De la Sota advierte a senadores sobre el peligro de ceder ante Milei en Córdoba

Natalia de la Sota instó a los senadores a rechazar cualquier medida que permita a Milei privatizar recursos nacionales, generando un fuerte debate sobre la soberanía.

Roberto Mercado
Roberto Mercado Jefe de Política y Sociedad
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Natalia de la Sota, referente política, manifestó su preocupación ante el Senado, instando a los senadores a no otorgar al candidato presidencial Javier Milei una "licencia para vender la Patria".

Su declaración refleja un fuerte rechazo a las propuestas de Milei, que han generado controversia en diversos sectores políticos. De la Sota enfatizó la importancia de defender los intereses nacionales y expresó que el futuro del país no debe ser puesto en riesgo.

Las palabras de de la Sota resuenan en un contexto electoral tenso, donde las decisiones de los legisladores podrían tener un impacto significativo en el rumbo del país.

Etiquetas: argentina política senadores milei cordoba
TL;DR

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Roberto Mercado
Roberto Mercado Jefe de Política y Sociedad

Especialista en cobertura política provincial y nacional. Con una trayectoria de más de una década cubriendo la actualidad institucional de La Rioja, Roberto aporta análisis profundo y fuentes confiables para entender el escenario político que afecta a los riojanos.

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