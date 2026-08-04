Argentina defiende su postura ante la crítica de Brasil sobre medidas institucionales

La relación entre Argentina y Brasil se ha visto afectada por una reciente escalada de tensiones diplomáticas. El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva tomó la decisión de retirar a su embajador en Buenos Aires y de disminuir la representación diplomática entre ambos países al nivel de encargados de negocios.
En respuesta, la Cancillería argentina emitió un comunicado en el que expresó su pesar por la decisión de Brasil y planteó cuestionamientos sobre los fundamentos que llevaron a esta medida. La situación marca un punto crítico en las relaciones bilaterales, que podrían tener repercusiones en diversos ámbitos.