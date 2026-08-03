Martes, 4 de Agosto 2026
Política

Denuncias de Guillermo Galván: cargos erróneos en facturas de luz de Edelar

Guillermo Galván presentó un amparo judicial contra Edelar, cuestionando cargos indebidos en las facturas de electricidad. Denunció incrementos en tasas que encarecen el servicio y prometió seguir con acciones legales.

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Guillermo Galván, dirigente político y referente legal, ha respondido a las críticas sobre su acción judicial contra Edelar, la Empresa de Distribución de Electricidad de La Rioja. En su defensa, explicó que su demanda se fundamenta en la protección de los derechos de los usuarios frente a los aumentos y cargos adicionales en las facturas de electricidad.

Galván enfatizó que nunca ha recibido compensación por los amparos colectivos realizados y detalló los puntos que justifican su reclamo. El eje principal de su demanda es la exclusión de cargos que no corresponden al suministro eléctrico. Entre las objeciones, mencionó el cobro retroactivo de deudas prescriptas, la inclusión de la tasa de alumbrado público y un recargo del EUCOP, que considera inapropiado.

El dirigente también señaló que la eliminación de subsidios a nivel nacional ha impactado en los costos energéticos, pero advirtió que los incrementos aplicados son desmedidos. Galván reafirmó su compromiso de continuar con las acciones legales hasta obtener una revisión de los cargos cuestionados.

Etiquetas: la rioja edelar tarifas de servicios públicos acción legal gobierno provincial aumento de tarifas
TL;DR

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