Encuentro militante en La Rioja: De Pedro y Kirchner promueven la unidad del Frente

Wado de Pedro y Máximo Kirchner visitaron La Rioja para dialogar con la comunidad y fortalecer la organización social, en un contexto socioeconómico complicado. Este encuentro resalta la importancia de la solidaridad y el compromiso político en tiempos difíciles.

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Los dirigentes nacionales Wado de Pedro y Máximo Kirchner realizaron una visita a La Rioja, donde llevaron a cabo un encuentro con vecinos y referentes locales en las instalaciones de FUNDAVA, dirigido por Hilda «Beba» Aguirre. Durante el evento, se destacó la importancia de los espacios comunitarios en el contexto socioeconómico actual.

En la jornada, se compartió un tradicional locro y se enfatizó la necesidad de fortalecer la solidaridad y la organización social para ayudar a las familias en situación de vulnerabilidad. Los dirigentes subrayaron que estos esfuerzos son cruciales para garantizar el acceso a alimentos y fomentar un ambiente de apoyo mutuo.

El encuentro también sirvió como plataforma para debatir sobre la situación política del país y la relevancia del proyecto político en curso. Los referentes políticos manifestaron su preocupación por la situación judicial de la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, reafirmando su compromiso de trabajar para que «el pueblo argentino tenga más días felices que tristes».

La visita resalta la importancia del diálogo político y la participación ciudadana en un momento crítico para Argentina, con un énfasis particular en el fortalecimiento de las organizaciones sociales.