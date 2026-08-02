Chelcos se lleva un emocionante triunfo en el Torneo Regional Centro "B" ante Aero Club

En un emocionante encuentro, Chelcos logró una agónica victoria por 40 a 35 frente a Aero Club de Río Cuarto en la última fecha del Torneo Regional Centro "B". La victoria se selló con un try de Maximiliano Rodríguez en la última jugada, pero no fue suficiente para clasificar a la final, ya que San Francisco RC superó a Social en otro partido y se quedó con el segundo puesto.
El partido fue muy parejo, con Aero Club tomando la delantera inicialmente y finalizando el primer tiempo con una ventaja de 18-12. A pesar de errores en la definición, Chelcos mostró su capacidad de respuesta, tomando la delantera en el complemento. Sin embargo, un penal a un minuto del final permitió que Aero Club recuperara la ventaja, pero Chelcos no se rindió y logró el triunfo en la última jugada.
En otros resultados, Social perdió de visitante ante San Francisco RC por 64 a 10, anotando sus puntos mediante los tries de David Verdud y Oscar Pérez. Además, Hurones de Valle Viejo se coronó invicto al vencer a Zorros de Río Tercero por 17 a 14.