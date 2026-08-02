Legado de Angelelli: Quintela llama a enfrentar la dura realidad actual de los argentinos

El gobernador Ricardo Quintela hizo un llamado a la transformación social durante la conmemoración del 50° aniversario del martirio del beato Monseñor Enrique Angelelli. En el evento, que reunió a una multitud de asistentes, destacó el compromiso de Angelelli con los trabajadores y los sectores más humildes de la sociedad argentina.
Quintela agradeció la masiva participación, considerándola un reconocimiento a quien dedicó su vida a la defensa de los más necesitados. Subrayó que el legado de Angelelli sigue siendo relevante hoy en día, resaltando la necesidad de alejarse del odio para asumir responsabilidades y trabajar por un cambio significativo en la realidad del país.
El mandatario reflexionó sobre las similitudes entre la situación actual y la época de Angelelli, instando a los argentinos a comprometerse activamente en la búsqueda de un futuro más justo y solidario. La conmemoración no solo celebra su legado, sino que también invita a la sociedad a reflexionar sobre su papel en la transformación de la realidad argentina.