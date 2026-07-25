Domingo, 26 de Julio 2026
Política

Conflicto diplomático: Milei arremete contra Lula en acto con Bolsonaro

Javier Milei apoyó a Flavio Bolsonaro en Brasil y arremetió contra Lula, generando críticas desde el PT. El clima político se tensa en la región y afecta la percepción de los inversores.

Roberto Mercado
Roberto Mercado Jefe de Política y Sociedad
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Conflicto diplomático: Milei arremete contra Lula en acto con Bolsonaro
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Javier Milei participó activamente en una convención del Partido Liberal en Brasil, donde brindó su apoyo a Flavio Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro, y atacó al actual mandatario brasileño, Lula da Silva, calificándolo de "ladrón" y "presidiario". Esta intervención generó la rápida respuesta del titular del PT brasileño, Edinho Silva, quien criticó la falta de respeto de Milei hacia los poderes constituidos en Brasil.

Durante su discurso, Milei fue recibido con aplausos por los seguidores de Bolsonaro y, en un tono provocador, se refirió a los opositores políticos como "los zurdos de mierda". También hizo alusión a las consecuencias del socialismo en Argentina, afirmando que había llevado al país a la pobreza. En un momento de su presentación, el sonido del micrófono se interrumpió, lo que Milei utilizó para lanzar un nuevo ataque hacia Lula.

El presidente argentino también se pronunció sobre la situación política en Brasil, sugiriendo que las tensiones en ambos países afectan la confianza de los inversores. Además, recordó que Lula había apoyado a Sergio Massa en 2023, implicando una intervención externa en la política argentina.

Etiquetas: argentina política javier milei elecciones lula da silva brasil
TL;DR

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Roberto Mercado
Roberto Mercado Jefe de Política y Sociedad

Especialista en cobertura política provincial y nacional. Con una trayectoria de más de una década cubriendo la actualidad institucional de La Rioja, Roberto aporta análisis profundo y fuentes confiables para entender el escenario político que afecta a los riojanos.

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