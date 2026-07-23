Viernes, 24 de Julio 2026
Política

AMP se plantea suspender el inicio de clases por conflicto salarial en La Rioja

La Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja evalúa no retomar las clases el 27 de julio en rechazo a un aumento salarial del 14% al 15%, considerado insuficiente. Se prevé una posible huelga tras la falta de acuerdo con el Gobierno provincial.

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La Asociación de Maestros y Profesores (AMP) de La Rioja evalúa la posibilidad de no reiniciar las actividades escolares el lunes 27 de julio, en protesta por el reciente aumento salarial propuesto por el Gobierno provincial. Rogelio De Leonardi, secretario general del gremio, calificó la recomposición salarial de «vergonzosa», con un incremento real que oscila entre el 14% y el 15%.

El sindicato critica que el aumento afecta negativamente la estructura salarial, con un escaso incremento del 4% en el salario básico, lo que consideran un aumento «en negro». La mayor parte del aumento se compone de sumas no bonificables y bonos, lo que, según De Leonardi, destruye el escalafón por antigüedad y jerarquía. Además, enfatizó que en La Rioja no existen paritarias reales, sino que el Gobierno impone unilateralmente sus decisiones.

Los docentes también reclaman por un atraso en el envío de fondos nacionales, con una deuda acumulada de 5 millones de pesos por cada docente. La AMP coordina con delegados departamentales la posibilidad de una huelga, que podría ser de 24 horas o más, lo que se definirá en los próximos días.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial aumento salarial AMP educación huelga
TL;DR

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