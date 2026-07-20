Lunes, 20 de Julio 2026
Política

Empleados estatales de La Rioja recibirán un incremento salarial del 27% este mes

El secretario General de la Gobernación, Ricardo Herrera, destacó un aumento del 27% en salarios para empleados estatales en el primer semestre, superando la inflación. A pesar de la falta de coparticipación nacional, la provincia mantiene obras y programas de incentivo al turismo.

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El secretario General de la Gobernación, Ricardo Herrera, defendió la gestión financiera del Gobierno provincial en una reciente entrevista, destacando el orden de las cuentas públicas a pesar de la disminución de recursos nacionales. Reconoció que el adelanto de coparticipación prometido por el Gobierno nacional ha resultado menos útil debido a demoras en su envío.

Herrera explicó que la provincia tuvo que reestructurar su administración pública debido a tensiones financieras con la Nación, aunque aseguró que el ajuste fue “táctico”, logrando mantener el empleo estatal sin despidos. En este contexto, mencionó varias medidas implementadas durante el año, que incluyen incrementos salariales para empleados públicos y el congelamiento de tarifas y cuotas de viviendas.

Sobre las acusaciones del diputado nacional Martín Menem sobre el uso de fondos provinciales, Herrera afirmó que La Rioja otorgó un aumento acumulado del 27% a los empleados estatales en el primer semestre, superando la inflación del período. Además, comunicó que, a pesar del estancamiento de la obra pública nacional, la provincia continúa con pequeñas obras en todos los departamentos.

Finalmente, subrayó que, aunque hubo un aumento en los ingresos por liquidación de impuestos, La Rioja nunca recibió el adelanto de coparticipación que había sido comprometido, a pesar de haber cumplido con todos los requisitos administrativos.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial administración financiera incremento salarial obras públicas política provincial
TL;DR

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