Sábado, 18 de Julio 2026
Política

Quintela revive al Chacho para enfrentar la crisis financiera en la provincia

Ricardo Quintela relanza la figura de Chacho para enfrentar la crisis económica, señalando a Martín Menem como responsable de la situación financiera actual.

Redacción
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El gobernador Ricardo Quintela ha decidido revivir el evento del Chacho como una estrategia para hacer frente a la crisis económica que afecta a la provincia. Este acontecimiento busca promover la actividad turística y brindar un espacio de encuentro para los vecinos.

Quintela también mencionó que la situación financiera se debe en gran parte a la gestión de Martín Menem, a quien responsabiliza por las dificultades que enfrenta el gobierno provincial. En este contexto, el Chacho se presenta como una oportunidad para reactivar la economía local.

La organización del evento incluirá diversas actividades que invitarán a la participación comunitaria y a la promoción de la cultura regional. Se espera que el Chacho no solo aporte al turismo, sino que también sirva para unir a la comunidad en un momento crítico.

Etiquetas: argentina política ricardo quintela crisis económica gobierno provincial martín menem
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