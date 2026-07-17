Sábado, 18 de Julio 2026
Política

Quintela busca acercar posturas entre Máximo y Kicillof en su visita a La Rioja

El gobernador Ricardo Quintela invita a Máximo Kirchner a La Rioja en un intento por mediar en la tensión del peronismo bonaerense, buscando unificar fuerzas ante el avance del gobierno de Javier Milei. ¿Logrará establecer un diálogo efectivo?

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Redacción Equipo Editorial
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Quintela busca acercar posturas entre Máximo y Kicillof en su visita a La Rioja
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El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, ha extendido una invitación formal al diputado nacional Máximo Kirchner para que visite la provincia en las próximas semanas. Esta medida busca mediar en la tensión interna del justicialismo, donde Kirchner se encuentra en conflicto con el bonaerense Axel Kicillof.

La propuesta de Quintela se presenta en un contexto de alta tensión, luego de que se reactivaran en el Senado bonaerense proyectos de emergencia que desafían a la gobernación de Kicillof. El gobernador riojano ofrece su provincia como un espacio neutral para facilitar el diálogo y disminuir las fricciones internas que podrían beneficiar al gobierno nacional.

Desde su equipo, se sostiene que el peronismo provincial no debe quedar atrapado en disputas por el control de listas electorales. Quintela busca establecer un acuerdo unificado en el Congreso Nacional, recordando que la fragmentación interna ha permitido que el gobierno de Javier Milei implemente reformas que afectan las economías regionales.

La situación se complica con Kicillof defendiendo las PASO como un medio de legitimación, mientras que los operadores de Kirchner ven la invitación como una oportunidad para reestructurar el peronismo bajo una dirección federal que limite las ambiciones personales.

Etiquetas: la rioja ricardo quintela política justicialismo elecciones peronismo
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