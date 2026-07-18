Antonela Roccuzzo reacciona a un mensaje sobre Messi que genera controversia en redes

Antonela Roccuzzo mostró su apoyo a Lionel Messi al dar "me gusta" a un video que celebra su triunfo en el Mundial 2026. Su gesto fue interpretado como una defensa ante las críticas que ha recibido el capitán argentino.

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A horas de la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España, un gesto de Antonela Roccuzzo ha captado la atención en las redes sociales. La esposa de Lionel Messi mostró su apoyo al darle "me gusta" a un video en Instagram que celebra la victoria de Argentina sobre Inglaterra por 2-1, lo que permitió su clasificación a la final.

El video, compartido desde la cuenta @lifetalesof.s, incluía un mensaje que decía: "No tenés que amarlo, pero los celos son innecesarios. Espero que algún día sanen", lo que fue interpretado como una defensa hacia Messi tras las críticas que recibió durante el torneo. Este gesto generó un gran revuelo entre los aficionados.

Por su parte, Messi también se refirió al tema en una charla con TyC Sports, destacando la presión que siente como capitán y la idiosincrasia de los argentinos, quienes siempre esperan más de su equipo. Reconoció que, de haber perdido, habría habido críticas inmediatas hacia él y el equipo.