Sábado, 18 de Julio 2026
Deportes

Antonela Roccuzzo reacciona a un mensaje sobre Messi que genera controversia en redes

Antonela Roccuzzo mostró su apoyo a Lionel Messi al dar "me gusta" a un video que celebra su triunfo en el Mundial 2026. Su gesto fue interpretado como una defensa ante las críticas que ha recibido el capitán argentino.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 52 min 1 min de lectura
Antonela Roccuzzo reacciona a un mensaje sobre Messi que genera controversia en redes
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

A horas de la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España, un gesto de Antonela Roccuzzo ha captado la atención en las redes sociales. La esposa de Lionel Messi mostró su apoyo al darle "me gusta" a un video en Instagram que celebra la victoria de Argentina sobre Inglaterra por 2-1, lo que permitió su clasificación a la final.

El video, compartido desde la cuenta @lifetalesof.s, incluía un mensaje que decía: "No tenés que amarlo, pero los celos son innecesarios. Espero que algún día sanen", lo que fue interpretado como una defensa hacia Messi tras las críticas que recibió durante el torneo. Este gesto generó un gran revuelo entre los aficionados.

Por su parte, Messi también se refirió al tema en una charla con TyC Sports, destacando la presión que siente como capitán y la idiosincrasia de los argentinos, quienes siempre esperan más de su equipo. Reconoció que, de haber perdido, habría habido críticas inmediatas hacia él y el equipo.

Etiquetas: argentina selección argentina mundial 2026 lionel messi antonela roccuzzo redes sociales
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

4910 articles →

Artículos relacionados

Soledad Pastorutti genera expectativa por su posible participación en el Mundial 2026

Argentina se prepara para la final del Mundial 2026 contra España: detalles de transmisión.

Pasajes agotados y mal tiempo: complicaciones para los hinchas en la final Argentina-España

El campeón del Mundial 2026 se llevará un anillo histórico en la competencia

La inesperada polémica entre Messi y Rice que sacudió el partido ante Argentina

La Selección Argentina rompe récords de audiencia tras vencer a Inglaterra

Sofi Martínez y Messi celebran la victoria argentina en un emotivo video viral

Cuti Romero responde con un gol y silencia al arquero inglés en el amistoso

La Rioja celebra con entusiasmo la llegada de Argentina a la final del torneo
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar