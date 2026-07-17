El campeón del Mundial 2026 se llevará un anillo histórico en la competencia

La FIFA entregará 30 anillos de campeón personalizados al equipo ganador de la final del Mundial 2026, además del trofeo y medallas. Un total de 1996 réplicas estarán a la venta para coleccionistas.

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La FIFA implementará una nueva tradición para la final del Mundial 2026, donde Argentina se enfrentará a España el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Por primera vez, la entidad otorgará anillos de campeón personalizados junto con el trofeo y las medallas de oro.

Esta medida adopta una costumbre típica del deporte estadounidense, similar a las prácticas de la NFL y la NBA. Se fabricarán 30 anillos para el equipo ganador, cada uno con un diseño que incluirá la silueta de la Copa del Mundo y un reverso personalizado con los colores de la selección.

Además, se producirán 1996 réplicas que estarán disponibles para el público como producto con licencia oficial de la FIFA. Tras la entrega, el capitán y el director técnico del equipo campeón recibirán anillos provisionales, mientras que los anillos definitivos se confeccionarán con las medidas exactas de cada jugador.