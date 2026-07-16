Cuti Romero responde con un gol y silencia al arquero inglés en el amistoso

Cristian "Cuti" Romero respondió con contundencia a la provocación de Jordan Pickford durante el partido entre Argentina e Inglaterra, destacando la capacidad del equipo argentino para revertir la situación y asegurar su lugar en la final del Mundial.

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El partido entre Argentina e Inglaterra dejó momentos tensos, especialmente protagonizados por Cristian "Cuti" Romero y el arquero inglés Jordan Pickford. Durante el encuentro, Pickford mostró una actitud provocadora, burlándose de los hinchas argentinos y del jugador Alexis Mac Allister tras un error en un cabezazo.

La situación dio un giro cuando Argentina empató gracias a un gol de Enzo Fernández. Romero, en un gesto de revancha, se acercó a Pickford para celebrar el tanto en su cara, mientras el arquero inglés reaccionaba con frustración. Este momento se convirtió en un símbolo del cambio en el partido, ya que Argentina logró revertir el marcador a su favor.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar, condenando la actitud de Pickford y elogiando la resiliencia del Seleccionado Nacional, que se aseguró otra final del mundo. Así, la historia de este encuentro se centró no solo en el juego, sino también en los comportamientos de los jugadores.