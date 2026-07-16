Jueves, 16 de Julio 2026
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Los jugadores argentinos descubren anotaciones en la botella del arquero inglés

Una curiosa botella del arquero inglés Jordan Pickford, hallada por los jugadores argentinos, contenía un "machete" con los detalles de los pateadores ante un posible penal. Las risas no se hicieron esperar.

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Redacción Equipo Editorial
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Durante un reciente partido, los jugadores de la Selección Argentina, incluyendo a Lionel Messi, Nico González y Enzo Fernández, encontraron una botella utilizada por el arquero inglés Jordan Pickford. Este hallazgo causó sorpresa, ya que la botella tenía un "machete" con información sobre los posibles pateadores de penales argentinos en caso de que se llegara a esa instancia.

El primero en descubrir el objeto fue el masajista de la selección, Marcelo "Daddy" D’Andrea, quien lo llevó a Messi. Las cámaras capturaron el momento en que los jugadores leían las anotaciones, lo que generó comentarios y memes en redes sociales, especialmente cuando Enzo Fernández no pudo contener la risa al ver el contenido.

Posteriormente, el preparador físico de la selección, Luis Martín, compartió en Instagram una imagen de la botella, revelando detalles sobre los jugadores, incluyendo si son diestros o zurdos y las direcciones a las que podrían patear. Con humor, Martín añadió: "Lástima, no teníamos los mismos planes che".

Etiquetas: argentina selección argentina mundial de fútbol jordan pickford anécdota memes
TL;DR

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