Viernes, 10 de Julio 2026
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Argentina afina su estrategia para el próximo partido contra Suiza

Cuti Romero, autor del primer gol ante Egipto, se recupera de un calambre y será titular en el partido del sábado contra Suiza en los cuartos de final. La Albiceleste se entrena para definir su alineación.

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La Selección Argentina de fútbol se prepara para enfrentar a Suiza en los cuartos de final de la Copa del Mundo, programado para el sábado a las 22. El equipo realizó hoy un entrenamiento centrado en la recuperación de los jugadores que participaron en el partido contra Egipto, donde Cuti Romero, autor del primer gol, terminó con un calambre en su gemelo izquierdo, aunque no hay preocupación por su estado físico.

Romero, de 28 años, será titular en el próximo encuentro, ya que su molestia no reviste gravedad. Los entrenamientos de hoy fueron mayormente para los que jugaron menos minutos, mientras que los titulares se concentraron en ejercicios en el gimnasio y trabajos regenerativos.

El equipo del entrenador Lionel Scaloni se entrenará nuevamente mañana para definir el once inicial, mientras que el viernes se dará la práctica final y una conferencia de prensa. El partido se llevará a cabo en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Etiquetas: argentina selección argentina fútbol copa del mundo cuartos de final entrenamiento
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