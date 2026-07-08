Autorizan permiso para el partido de Argentina: expectativas en La Rioja este martes

El Gobierno de La Rioja implementó un permiso especial para empleados públicos, permitiendo que sigan el partido de Argentina contra Egipto este martes. La medida regirá de 11:30 a 18:00, fomentando un ambiente de unidad y celebración en torno al Mundial.

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El Gobierno de La Rioja ha establecido un permiso especial para los empleados de la Administración Pública Provincial con el fin de que puedan disfrutar del partido de la Selección Argentina contra Egipto, programado para este martes en los octavos de final del Mundial de Fútbol 2026. Esta medida estará vigente desde las 11:30 hasta las 18:00, permitiendo a los agentes no cumplir con sus funciones durante esas horas.

La decisión subraya la importancia del evento deportivo y busca facilitar la participación de los trabajadores públicos en un momento de gran interés popular. Las actividades en las dependencias gubernamentales se normalizarán tras el final del partido. La expectativa alrededor del encuentro es alta, dado el impacto de la selección en el ámbito nacional.

Además, esta iniciativa también refleja un esfuerzo del Ejecutivo provincial por promover el bienestar y la participación ciudadana en eventos significativos, creando un ambiente de camaradería entre colegas y amigos. La medida es bien recibida y contribuye al fortalecimiento del espíritu comunitario en torno al deporte.

La hinchada, tanto en La Rioja como en otras partes del país, se muestra entusiasta y lista para apoyar a la selección en esta fase crucial del torneo, reafirmando la conexión entre el fútbol y la cultura argentina.