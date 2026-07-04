Sábado, 4 de Julio 2026
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Lesiones en la selección: cuatro futbolistas se perderán el próximo partido contra Cabo Verde

Argentina avanza en la Copa del Mundo tras vencer a Cabo Verde, pero enfrenta preocupaciones físicas con cuatro jugadores que podrían estar lesionados. La disponibilidad para el próximo partido contra Egipto es incierta.

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Argentina logró una victoria ante Cabo Verde en la Copa del Mundo, pero el partido dejó un saldo preocupante en términos físicos. Cuatro jugadores salieron con molestias, lo que genera incertidumbre sobre su disponibilidad para el próximo encuentro contra Egipto.

El defensor Lisandro Martínez solicitó el cambio por una molestia muscular, aunque finalizó el partido en el campo. El periodista Diego Monroig indicó que es necesario monitorear su estado en las próximas horas. También mencionó a Enzo Fernández y Nico González, quienes sufrieron calambres y esguinces, respectivamente.

El director técnico Leonel Scaloni reconoció que este partido ha sido uno de los más desafiantes en su carrera como entrenador, resaltando la entrega del equipo. Scaloni enfatizó la importancia de mantener una actitud positiva a pesar de las dificultades encontradas, tanto en el campo como físicamente.

Argentina se entrenará en Miami antes de viajar a Atlanta el domingo, y se espera que la evolución de los jugadores se evalúe para determinar quiénes estarán disponibles para el próximo partido.

Etiquetas: argentina copa del mundo fútbol lesiones selección argentina escuadra nacional
TL;DR

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