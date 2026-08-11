Miércoles, 12 de Agosto 2026
Deportes

El Torneo Copa Fútbol Riojano arranca con San Francisco y Unión en el centro de La Rioja

El Torneo Copa Fútbol Riojano comenzará el 20 de agosto con un partido inaugural entre San Francisco y Unión. Las entradas costarán $3.000, y se espera una gran afluencia de público.

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Redacción Equipo Editorial
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El Torneo Copa Fútbol Riojano dará inicio el jueves 20 de agosto con un partido inaugural entre San Francisco y Unión en la Cancha Pedro Camilo Além. Este torneo es parte de las celebraciones por los 107 años de la Liga Riojana de Fútbol.

La primera fecha se desarrollará entre el 20 y el 22 de agosto, con horarios y campos de juego que se definirán días antes del comienzo. Se espera que esta competencia una a los clubes y a la afición, prometiendo una temporada emocionante. Los partidos se jugarán en dos canchas simultáneamente, comenzando a las 09.00 los sábados, con encuentros de dos tiempos de 25 minutos.

Los asistentes al evento inaugural no pagarán entrada, pero en los otros partidos de la primera fecha y durante el torneo, el costo de la entrada será de $3.000. La participación comunitaria es crucial para fortalecer la identidad local y potenciar la pasión por el fútbol en la región.

El torneo también busca mostrar el talento de los clubes y reafirmar el compromiso de la Liga Riojana de Fútbol con el desarrollo deportivo, generando un gran interés entre los aficionados.

Etiquetas: la rioja liga riojana de fútbol torneo copa fútbol riojano san francisco fútbol deportes
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