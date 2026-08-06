Jugadores de la Selección Argentina se pronuncian contra la Ley de Tierras

Lisandro Martínez critica la flexibilización en la venta de tierras del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el Gobierno Nacional. Su postura genera debate sobre el impacto en la propiedad.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Lisandro Martínez, defensor central de la Selección Argentina, expresó su desacuerdo con el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que impulsa el Gobierno Nacional. El futbolista se opone a la flexibilización en la venta de tierras que se contempla en esta iniciativa.

Martínez sostiene que este proyecto podría tener un impacto negativo en la propiedad privada, manifestando su preocupación por las posibles consecuencias de su implementación. El tema ha generado un amplio debate en diversos sectores de la sociedad argentina.