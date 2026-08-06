Viernes, 7 de Agosto 2026
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Jugadores de la Selección Argentina se pronuncian contra la Ley de Tierras

Lisandro Martínez critica la flexibilización en la venta de tierras del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el Gobierno Nacional. Su postura genera debate sobre el impacto en la propiedad.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Lisandro Martínez, defensor central de la Selección Argentina, expresó su desacuerdo con el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que impulsa el Gobierno Nacional. El futbolista se opone a la flexibilización en la venta de tierras que se contempla en esta iniciativa.

Martínez sostiene que este proyecto podría tener un impacto negativo en la propiedad privada, manifestando su preocupación por las posibles consecuencias de su implementación. El tema ha generado un amplio debate en diversos sectores de la sociedad argentina.

Etiquetas: argentina gobierno nacional política propiedad privada lisandro martínez
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