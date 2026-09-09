Miércoles, 9 de Septiembre 2026
Deportes

Programa de Florencia López impulsa las escuelas de fútbol en La Rioja

Más de 50 escuelitas de fútbol en Capital recibieron equipamiento deportivo gracias a un nuevo programa impulsado por la senadora Florencia López, que busca beneficiar a todas las localidades de La Rioja. Este esfuerzo promete fortalecer el trabajo en las escuelas y ofrecer oportunidades a los jóvenes.

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Más de 50 escuelitas de fútbol de la Capital de La Rioja han recibido herramientas deportivas gracias a un nuevo programa impulsado por la senadora nacional Florencia López. Este programa tiene como objetivo fortalecer y acompañar a las escuelas de fútbol infantil de la provincia. La entrega se realizó en las instalaciones del Club Tesorieri, donde López estuvo acompañada por el presidente del club, César Fuentes, y el presidente de la Liga Riojana de Fútbol, Gabriel Godoy, entre otros.

La iniciativa se enmarca en gestiones de la senadora para obtener aportes internacionales que permitan mejorar el trabajo que realizan estas escuelas. López enfatizó la importancia del deporte en la formación de los niños, destacando que no solo promueve habilidades, sino que también brinda oportunidades y ayuda a alejarlos de las drogas. El programa se expandirá al interior provincial, buscando llegar a cada departamento.

Etiquetas: la rioja fútbol infantil programa deportivo florencia lópez educación clubes deportivos
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