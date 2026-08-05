Miércoles, 5 de Agosto 2026
Deportes

Salta acogerá el campeonato regional de básquet U13: un evento clave para jóvenes deportistas

El campeonato regional NOA de básquet U13 se llevará a cabo en Salta el 8 y 9 de agosto, donde equipos de Catamarca, Jujuy, Santiago del Estero y Tucumán competirán por un lugar en la fase nacional. Las sedes serán el Club Gimnasia y Tiro y el Club 9 de Julio, destacando la importancia del desarrollo deportivo en la región.

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El campeonato regional NOA de básquet U13 se llevará a cabo en Salta el 8 y 9 de agosto, donde equipos de Catamarca, Jujuy, Santiago del Estero, y Tucumán competirán junto al seleccionado local. Este torneo, organizado por la Federación Salteña de Básquet y fiscalizado por la Confederación Argentina de Básquet, busca clasificar a la fase nacional al primer puesto de cada categoría.

Los partidos femeninos se jugarán en el Club Gimnasia y Tiro, mientras que los masculinos se desarrollarán en el Club 9 de Julio. Ignacio García Bes, secretario de Deportes, resaltó la importancia del evento para el desarrollo de los jóvenes talentos en el deporte, destacando el respaldo del Estado y la comunidad. Por su parte, Maximiliano Saravia, presidente de la federación, expresó su satisfacción por la unión del básquet salteño para organizar este campeonato.

El fixture incluye encuentros desde las 09:00 hasta las 20:00 el sábado y el domingo, con un total de diez partidos programados. La competencia se jugará bajo la modalidad de todos contra todos, donde se determinarán los clasificados a la siguiente fase.

Etiquetas: salta campeonato regional básquet U13 deportes federación salteña de básquet clubes
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