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Deportes

Barracas Central continúa invicto en el Clausura tras vencer a Deportivo Riestra

Barracas Central logró una victoria clave 1-0 ante Deportivo Riestra, manteniendo su puntaje perfecto en el Torneo Clausura. Con un rendimiento sólido, el equipo se prepara para enfrentar a Gimnasia en La Plata. La competencia se intensifica y cada partido se vuelve crucial.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 20 h 1 min de lectura
Barracas Central continúa invicto en el Clausura tras vencer a Deportivo Riestra
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Barracas Central logró una victoria por 1-0 ante Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Laza, manteniendo su puntaje perfecto en el Torneo Clausura. Tras un primer tiempo sin muchas emociones, los cambios en el equipo visitante resultaron decisivos, con Gonzalo Maroni anotando el único gol del partido.

Con este triunfo, Barracas Central se posiciona en lo más alto de la tabla, generando expectativas entre sus seguidores por el buen inicio del campeonato. En contraste, Deportivo Riestra no pudo aprovechar las oportunidades que tuvo en su cancha y buscará recuperarse en la próxima jornada, donde enfrentará a Estudiantes el sábado a las 14.45.

Por su parte, Barracas Central se alista para un desafío complicado contra Gimnasia en La Plata, programado para el domingo a las 17.45. La afición está ansiosa por ver si el equipo puede continuar su racha ganadora en este torneo tan competitivo.

Etiquetas: argentina barracas central torneo clausura fútbol deportes deportivo riestra
TL;DR

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Redacción
Redacción Equipo Editorial

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