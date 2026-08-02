Barracas Central continúa invicto en el Clausura tras vencer a Deportivo Riestra

Barracas Central logró una victoria por 1-0 ante Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Laza, manteniendo su puntaje perfecto en el Torneo Clausura. Tras un primer tiempo sin muchas emociones, los cambios en el equipo visitante resultaron decisivos, con Gonzalo Maroni anotando el único gol del partido.
Con este triunfo, Barracas Central se posiciona en lo más alto de la tabla, generando expectativas entre sus seguidores por el buen inicio del campeonato. En contraste, Deportivo Riestra no pudo aprovechar las oportunidades que tuvo en su cancha y buscará recuperarse en la próxima jornada, donde enfrentará a Estudiantes el sábado a las 14.45.
Por su parte, Barracas Central se alista para un desafío complicado contra Gimnasia en La Plata, programado para el domingo a las 17.45. La afición está ansiosa por ver si el equipo puede continuar su racha ganadora en este torneo tan competitivo.