Lunes, 3 de Agosto 2026
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Empate agónico entre Boca y Newell's: el Torneo Clausura se enciende en Rosario

Boca y Newell's empataron 2-2 en un emocionante encuentro del Torneo Clausura 2026. A pesar de las oportunidades, la falta de efectividad fue clave. ¿Cómo afectará esto a las próximas jornadas del torneo?

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Redacción Equipo Editorial
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En un emocionante encuentro disputado en el Coloso Marcelo Bielsa, Boca y Newell's empataron 2-2 en la tercera fecha del Torneo Clausura 2026. El equipo de Arruabarrena mostró un sólido rendimiento en la primera mitad, pero la Lepra logró revertir la situación en el segundo tiempo antes de que Boca igualara el marcador.

Boca comenzó el partido con una actitud ofensiva, generando varias oportunidades de gol. Dylan Gorosito y Leonel Flores fueron clave en el ataque, con Flores asistiendo a Ascacíbar para abrir el marcador a los 30 minutos. Sin embargo, a pesar de las ocasiones, la falta de efectividad se hizo notar.

En la segunda mitad, Newell's mostró mayor determinación y logró empatar rápidamente con un gol de Guch. Posteriormente, Reggiardo puso a Newell's en ventaja con un gran tiro a los 15 minutos. Boca, forzado a reaccionar, encontró el empate a través de Velasco a los 37 minutos, cerrando así un encuentro lleno de emociones.

Etiquetas: argentina fútbol torneo clausura boca juniors newell's empate
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