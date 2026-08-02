Joaquín Víctor González lidera la Zona A tras triunfo en Vichigasta sobre San Buenaventura

Joaquín Víctor González de Nonogasta logra su séptima victoria consecutiva en la Liga Chileciteña, reafirmando su liderazgo tras vencer 1-0 a San Buenaventura. La comunidad espera con entusiasmo los próximos partidos.

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El equipo de fútbol Joaquín Víctor González de Nonogasta ha logrado una destacada victoria, consolidándose como único líder de la Zona A en la Liga Chileciteña de Fútbol. Este domingo, el equipo se enfrentó a su clásico rival, San Buenaventura, en un emocionante partido que finalizó con un marcador de 1 a 0 en la cancha de Vichigasta.

El único gol del encuentro fue anotado por el volante Mauricio Gaitán a los 27 minutos, lo que selló la séptima victoria consecutiva de Joaquín. Esta racha no solo refleja el buen rendimiento del equipo, sino que también se produce en un contexto favorable, dado que Anguinán, otro de los competidores, empató en sus partidos.

La comunidad de Nonogasta celebra este éxito y se prepara para seguir apoyando a su equipo en las próximas fechas del torneo. El ambiente es de entusiasmo, destacando la importancia del deporte en la cohesión social local. Con los próximos desafíos en mente, el equipo se mantiene enfocado en mantener su liderazgo y avanzar en la competencia.