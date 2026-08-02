River Plate busca cerrar el fichaje de Thiago Almada por 20 millones de dólares

River Plate se aproxima a un acuerdo para incorporar a Thiago Almada, mediocampista de la selección argentina, por 20 millones de dólares. La transacción, que marcaría un récord, aún depende de detalles finales, ya que Almada tiene otras ofertas. Si se concreta, será el octavo refuerzo del club.

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River Plate se encuentra en la fase final de las negociaciones para la incorporación de Thiago Almada, un mediocampista destacado de la selección argentina. La dirigencia del club confía en que el jugador, que actualmente milita en el Atlético de Madrid, se traslade al país este martes. Se prevé que el club desembolse 20 millones de dólares por el 50% de su ficha, una cifra que marcaría un récord para la institución.

A pesar del optimismo, la operación presenta complejidades, ya que Almada tiene otras ofertas, incluyendo una del Flamengo y otra de un club no especificado, que incluyen condiciones atractivas para el jugador. El presidente de River, Stefano Di Carlo, ha manifestado la importancia de asegurar buenos fichajes para el rendimiento del equipo, aunque reconoció el desafío que representa esta inversión.

En el último año, Almada participó en 40 partidos con el Atlético, siendo titular en 18, anotando cuatro goles y asistiendo en dos ocasiones. Su llegada a River podría sumar un nuevo refuerzo al equipo, que ya ha incorporado a jugadores como Ángel Correa y Nicolás Otamendi. Correa se unió por 15 millones de dólares y firmó hasta diciembre de 2029, mientras que Otamendi llegó como jugador libre.