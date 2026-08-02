Lunes, 3 de Agosto 2026
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Gimnasia suma tres puntos clave en su lucha por la clasificación a la Sudamericana

Gimnasia logró una victoria 2-1 ante Aldosivi, alcanzando 32 puntos y el quinto lugar en la tabla. Aldosivi, en cambio, se complica en su lucha por evitar el descenso. La próxima jornada será crucial para ambos equipos.

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Gimnasia logró una victoria de 2-1 ante Aldosivi en Mar del Plata, correspondiente a la fecha 3 de la zona B del Clausura. Con este triunfo, el equipo platense suma seis puntos y se posiciona en el quinto lugar de la tabla anual, con un total de 32 unidades, acercándose a la zona de Copa Sudamericana.

Los goles de Gimnasia fueron obra de Agustín Auzmendi y Agustín Colazo, mientras que el descuento para el local fue anotado por Nicolás Gaitán. Por su parte, la situación se complica para Aldosivi, que sigue penúltimo en la tabla general y se encuentra en una lucha intensa por evitar el descenso. La presión aumenta y su entrenador deberá encontrar soluciones para sumar puntos rápidamente.

A medida que avanza el torneo, Gimnasia se muestra más sólido, con una combinación de un ataque efectivo y una defensa organizada que ha sido clave en su racha de victorias. La próxima jornada será crucial para ambos, ya que Gimnasia buscará mantener su impulso, mientras Aldosivi intentará revertir su situación desfavorable en el campeonato.

Etiquetas: gimnasia aldosivi fútbol torneo clausura deportes mar del plata
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