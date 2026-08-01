Lunes, 3 de Agosto 2026
Deportes

Empate sin goles en Córdoba entre Banfield y Estudiantes (RC) en el Clausura

Estudiantes de Río Cuarto y Banfield empataron 0-0 en Córdoba, dejando al local en la última posición y con urgencia de sumar puntos para evitar el descenso. Cada encuentro se vuelve crucial para sus aspiraciones en el Torneo Clausura.

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El partido entre Estudiantes de Río Cuarto y Banfield finalizó en un empate 0-0 durante la tercera fecha del Torneo Clausura 2026, disputado en Córdoba. A pesar de que el equipo visitante mostró una actitud más ofensiva, la falta de efectividad en los últimos metros impidió que se rompiera el cero en el marcador.

Este resultado deja a Estudiantes comprometido en la lucha por la permanencia, ya que ocupa el último puesto tanto en la tabla anual como en la de promedios. Necesita sumar puntos con regularidad para sostenerse en la máxima categoría. Por su parte, Banfield también busca mejorar su rendimiento a medida que avanza el torneo.

El encuentro, que se desarrolló en un clima templado, tuvo pocas emociones y oportunidades claras. Las defensas de ambos equipos lograron neutralizar los intentos ofensivos, y a pesar de la presión que se fue acumulando, la puntería fallida y las intervenciones de los arqueros mantuvieron el marcador en cero.

Con este empate, ambos equipos mantienen la esperanza de mejorar en las próximas fechas, donde cada punto será crucial para sus aspiraciones en el torneo.

Etiquetas: cordoba estudiantes de río cuarto banfield fútbol torneo clausura 2026 deportes
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