Guanchín lucha contra incendio forestal: vecinos en alerta por evacuaciones y riesgos

Desde hace seis días, un incendio forestal en Guanchín ha arrasado cerca de 900 hectáreas. Más de 150 brigadistas enfrentan condiciones adversas, mientras la comunidad se une para apoyar a los combatientes.

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Desde hace seis días, un incendio forestal ha devastado cerca de 900 hectáreas de monte nativo en Guanchín, generando una situación crítica en el departamento Chilecito. Las llamas se han reactivado en las últimas horas, complicadas por un violento viento Zonda que ha derribado postes de luz, creando un peligro eléctrico en la Estación N.º 2.

Más de 150 efectivos, incluidos brigadistas de incendios, bomberos voluntarios y personal de Defensa Civil, trabajan en condiciones adversas para controlar el avance del fuego en sectores como la Quebrada de los Manzanos. El intendente Rodrigo Brizuela y Doria ha destacado la gravedad de la situación y la importancia del operativo coordinado para proteger las áreas habitadas.

El Sistema Provincial de Emergencias ha emitido un alerta amarilla, advirtiendo sobre las condiciones de viento, baja humedad y humo denso que amenazan a Chilecito, Sanagasta y la Capital. La comunidad ha mostrado solidaridad, realizando pedidos de asistencia para los combatientes, quienes requieren analgésicos y materiales para protegerse en el combate.

Las autoridades han prohibido terminantemente el ingreso a la zona afectada, debido a las condiciones del terreno y la toxicidad del aire, lo que convierte el área en un sector de alto riesgo. La esperanza persiste en que las condiciones climáticas mejoren para facilitar el trabajo de los brigadistas.