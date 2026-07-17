Sábado, 18 de Julio 2026
Clima

Viento Zonda genera preocupación en La Rioja: se recomienda precaución a los vecinos

Alerta naranja por viento Zonda en gran parte de La Rioja, con ráfagas que superan los 85 km/h. Se esperan temperaturas elevadas y condiciones de baja visibilidad.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 día 1 min de lectura
Viento Zonda genera preocupación en La Rioja: se recomienda precaución a los vecinos
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Una **alerta naranja** ha sido emitida por el **Servicio Meteorológico Nacional** (SMN) debido al fenómeno de **viento Zonda**, que afectará gran parte del territorio de **La Rioja**. Este fenómeno provocará intensas ráfagas, alcanzando velocidades entre 45 y 60 km/h, con picos que podrían superar los 85 km/h.

La jornada de hoy en la **Capital** se presentará con temperaturas elevadas, alcanzando una máxima de 28 grados y una mínima de 13. Se prevé también un ambiente ventoso y mucha **polvo en suspensión**, con una humedad del 80 por ciento.

Las localidades más afectadas incluyen a **Chilecito**, **Famatina**, **General Ángel Vicente Peñaloza**, **Independencia**, **San Blas de los Sauces**, y varias zonas bajas de los departamentos de **Coronel Felipe Varela**, **General Lamadrid** y **Vinchina**. Las recomendaciones incluyen asegurar objetos sueltos, evitar permanecer cerca de árboles y mantener cerradas las viviendas de manera hermética.

En caso de emergencia, se aconseja tener lista una mochila con elementos esenciales y comunicarse con los organismos locales de emergencia.

Etiquetas: la rioja chilecito alerta naranja viento zonda fenómenos meteorológicos servicio meteorológico nacional
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

4910 articles →

Artículos relacionados

El frío extremo se intensifica: pronostican nieve en La Rioja hasta el martes

El pronóstico del tiempo para Villa Unión: ¿cómo estará el clima este domingo?

Pronóstico del tiempo en Villa Unión: clima cálido y soleado para este sábado

Alerta amarilla: lluvias y viento zonda ponen en riesgo actividades en La Rioja este viernes.

Ola polar trae nieve y frío extremo al interior de La Rioja

Clima inestable en Villa Unión: se esperan lluvias y descenso de temperatura este viernes

Alerta por temperaturas extremas y vientos: precauciones para la comunidad riojana

El pronóstico del tiempo en Villa Unión para hoy: ¿qué esperar en el clima?

Bajas temperaturas y sol: ¿cómo afectará el clima a las actividades en La Rioja?
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar