Viento Zonda genera preocupación en La Rioja: se recomienda precaución a los vecinos

Alerta naranja por viento Zonda en gran parte de La Rioja, con ráfagas que superan los 85 km/h. Se esperan temperaturas elevadas y condiciones de baja visibilidad.

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Una **alerta naranja** ha sido emitida por el **Servicio Meteorológico Nacional** (SMN) debido al fenómeno de **viento Zonda**, que afectará gran parte del territorio de **La Rioja**. Este fenómeno provocará intensas ráfagas, alcanzando velocidades entre 45 y 60 km/h, con picos que podrían superar los 85 km/h.

La jornada de hoy en la **Capital** se presentará con temperaturas elevadas, alcanzando una máxima de 28 grados y una mínima de 13. Se prevé también un ambiente ventoso y mucha **polvo en suspensión**, con una humedad del 80 por ciento.

Las localidades más afectadas incluyen a **Chilecito**, **Famatina**, **General Ángel Vicente Peñaloza**, **Independencia**, **San Blas de los Sauces**, y varias zonas bajas de los departamentos de **Coronel Felipe Varela**, **General Lamadrid** y **Vinchina**. Las recomendaciones incluyen asegurar objetos sueltos, evitar permanecer cerca de árboles y mantener cerradas las viviendas de manera hermética.

En caso de emergencia, se aconseja tener lista una mochila con elementos esenciales y comunicarse con los organismos locales de emergencia.