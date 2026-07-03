Ola polar trae nieve y frío extremo al interior de La Rioja

Las últimas horas han traído nevadas y agua nieve a diversas localidades de La Rioja, sorprendiendo a sus vecinos. Las precipitaciones se registraron en Aicuña, Chepes, Huaco, Villa Sanagasta, Famatina y Chilecito, así como en Las Peñas, Pinchas y Chuquis, en el departamento Castro Barros. Las imágenes compartidas en redes sociales muestran la belleza invernal de cerros, caminos y viviendas cubiertos de blanco.
En este marco, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla por frío extremo, advirtiendo que estas temperaturas pueden ser peligrosas, especialmente para niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. El frío intenso se espera que continúe durante el fin de semana, con heladas por la mañana y un leve aumento en las temperaturas máximas.