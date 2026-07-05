Lunes, 6 de Julio 2026
Clima

El frío extremo se intensifica: pronostican nieve en La Rioja hasta el martes

Las nevadas en La Rioja, producto de una ola de frío polar, afectan la circulación y generan alertas. Las temperaturas mínimas se mantendrán entre 0 °C y 1 °C hasta el martes.

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Redacción Equipo Editorial
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Las nevadas en distintos puntos de La Rioja son consecuencia de la intensa ola de frío polar que afecta a gran parte del país. Este fenómeno meteorológico ya había sido anticipado por los pronósticos, con el meteorólogo Sergio Moran explicando que el ingreso del aire polar favoreció la caída de nieve en las zonas más elevadas del oeste provincial. En el sector sur de la ciudad de La Rioja, se registró agua nieve debido a las bajas temperaturas.

Las mínimas se mantendrán entre 0 °C y 1 °C durante el fin de semana y hasta el martes, lo que ha generado alertas entre los vecinos y autoridades locales, quienes están monitoreando las condiciones que pueden afectar la circulación vehicular y la actividad diaria. Se espera que, a partir del miércoles, las temperaturas comiencen a aumentar, alcanzando máximas de entre 21 °C y 22 °C, lo que marcará el fin del frío intenso.

Este cambio en el clima podría mejorar las condiciones de vida y favorecer actividades económicas clave para la región, como la vitivinicultura y la olivicultura.

Etiquetas: la rioja clima nevadas meteorología alertas economía regional
TL;DR

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