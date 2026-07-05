Domingo, 5 de Julio 2026
Policiales

La Rioja refuerza espacios públicos: defensa de operativos de saturación por el Gobierno

La política de seguridad en La Rioja se centra en controles permanentes y operativos sorpresa para combatir el narcotráfico. Recientemente, cinco detenidos y sustancias secuestradas destacan la eficacia de estas acciones.

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El ministro de Seguridad, Miguel Zárate, destacó la importancia de la política de lucha contra el narcotráfico en la provincia, que se basa en controles preventivos, investigaciones judiciales y operativos de saturación sorpresa. Estas acciones tienen como objetivo desarticular organizaciones delictivas y reforzar la seguridad en los barrios.

Diariamente se llevan a cabo controles en puestos camineros, rutas nacionales y provinciales, así como en empresas de encomiendas y terminales, para prevenir el traslado de drogas. Recientemente, un procedimiento resultó en la detención de cinco personas y el secuestro de drogas, dinero y vehículos.

Zárate explicó que los operativos de saturación sorpresa se realizan sin una investigación judicial específica, basándose en tareas de inteligencia y denuncias de los vecinos. En un operativo reciente en la zona este de la Capital, se demoraron a 23 personas en la vía pública, sin necesidad de ingresar a viviendas.

Uno de los objetivos principales de estos operativos es recuperar los espacios públicos, que a menudo son ocupados por grupos que consumen sustancias ilegales. La presencia policial busca restablecer la seguridad en estos lugares y fomentar su uso para actividades recreativas y deportivas.

Etiquetas: la rioja seguridad narcotráfico operativos de saturación controles preventivos gobierno provincial
TL;DR

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