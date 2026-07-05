La Rioja refuerza espacios públicos: defensa de operativos de saturación por el Gobierno

El ministro de Seguridad, Miguel Zárate, destacó la importancia de la política de lucha contra el narcotráfico en la provincia, que se basa en controles preventivos, investigaciones judiciales y operativos de saturación sorpresa. Estas acciones tienen como objetivo desarticular organizaciones delictivas y reforzar la seguridad en los barrios.
Diariamente se llevan a cabo controles en puestos camineros, rutas nacionales y provinciales, así como en empresas de encomiendas y terminales, para prevenir el traslado de drogas. Recientemente, un procedimiento resultó en la detención de cinco personas y el secuestro de drogas, dinero y vehículos.
Zárate explicó que los operativos de saturación sorpresa se realizan sin una investigación judicial específica, basándose en tareas de inteligencia y denuncias de los vecinos. En un operativo reciente en la zona este de la Capital, se demoraron a 23 personas en la vía pública, sin necesidad de ingresar a viviendas.
Uno de los objetivos principales de estos operativos es recuperar los espacios públicos, que a menudo son ocupados por grupos que consumen sustancias ilegales. La presencia policial busca restablecer la seguridad en estos lugares y fomentar su uso para actividades recreativas y deportivas.