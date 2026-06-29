Lunes, 29 de Junio 2026
Policiales

Alcohol al volante: dos menores heridos en Anguinán tras un accidente

Un grave accidente en Anguinán involucró a un conductor con 1,88 g/l de alcohol y un adolescente en motocicleta sin casco. Ambos resultaron con lesiones leves, pero el hecho resalta la urgencia de mejorar la seguridad vial.

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Un grave accidente de tránsito ocurrió en Anguinán el domingo por la tarde, conmocionando a la comunidad. Un hombre de 40 años, conocido como Luna, colisionó su Ford Escort azul con una motocicleta Motomel Skua verde, que era conducida por un adolescente de 16 años. Este último iba acompañado de un menor de 14 años, y ambos no utilizaban casco, lo que aumentó el riesgo de lesiones.

El incidente tuvo lugar minutos antes de las 18:30 en la calle principal, Nuestra Señora de la Merced. Tras el impacto, los motociclistas perdieron el control y cayeron al asfalto, siendo trasladados al hospital local donde se les diagnosticaron excoriaciones leves y fueron dados de alta poco después.

El conductor del automóvil resultó ileso, pero un control de alcoholemia reveló un preocupante nivel de 1,88 g/l, considerado extremadamente alto. En contraste, el motociclista dio negativo. En respuesta a la gravedad de la situación, el magistrado ordenó el secuestro preventivo de ambos vehículos, que permanecen en la Subcomisaría del Distrito Anguinán mientras avanza la investigación judicial.

Etiquetas: anguinán accidente de tránsito seguridad vial policía alcohol al volante
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