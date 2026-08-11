Hombre de 35 años encontrado sin vida en San Lorenzo: conmoción en Chilecito

Fernando Emiliano Díaz fue hallado sin vida en su hogar en San Lorenzo, Chilecito. La comunidad espera los resultados de la autopsia para esclarecer las causas de su muerte.

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La comunidad de Chilecito está en estado de conmoción tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Fernando Emiliano Díaz, conocido como "Bruno", en su vivienda del distrito San Lorenzo. El hecho ocurrió la noche del lunes, cuando su madre lo encontró recostado en la cama y, al no obtener respuesta, alertó a los servicios de emergencia.

La Unidad 15 de Emergencias, bajo la dirección de la médica Yael Gregory, confirmó el fallecimiento y notificó a las autoridades forenses y judiciales. En la escena, trabajó personal de la Oficina de Sumarios Judiciales de la Comisaría Primera, quienes informaron al juez Jorge Elías Jalil sobre la situación. El lugar fue resguardado por orden judicial.

El juez llegó al domicilio alrededor de las 22:00 horas para supervisar el procedimiento y ordenar el traslado del cuerpo. Se ha programado un examen forense para este martes a las 9:00 horas, lo que será crucial para determinar las causas de la muerte, ya que hasta el momento no se han revelado detalles sobre las circunstancias previas al deceso.