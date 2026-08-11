Netflix revela el tráiler de "MONSTRUO": anticipa el estreno de la historia de Lizzie Borden

Netflix presenta "MONSTRUO: La historia de Lizzie Borden", una miniserie que explora un caso de asesinato que marcó la historia. Estreno el 17 de septiembre con un elenco estelar.

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Netflix presentó el 11 de agosto el tráiler oficial de su nueva miniserie titulada MONSTRUO: La historia de Lizzie Borden, que se estrenará el 17 de septiembre exclusivamente en su plataforma. Esta producción cuenta con Ella Beatty, hija de Annette Bening y Warren Beatty, en el papel de la infame asesina que conmocionó a la sociedad de la década de 1890 tras matar a sus padres, un caso que ha inspirado diversas representaciones en la cultura popular.

La serie, compuesta por 8 episodios, es dirigida por Max Winkler y Sarah Adina Smith, y forma parte de la antología creada por Ryan Murphy e Ian Brennan. La trama se centra en la vida de Lizzie Borden y explora cómo su entorno la llevó a convertirse en un símbolo de la violencia y el crimen. El elenco incluye a destacados actores como Charlie Hunnam en el papel de Andrew Borden, el padre de Lizzie, y Vicky Krieps como Bridget Sullivan, la sirvienta de la familia Borden.

Además, la serie promete abarcar múltiples líneas temporales, similar a la entrega anterior, Monster: The Ed Gein Story, lo que sugiere un enfoque narrativo innovador que profundiza en la complejidad de sus personajes. La presencia de Sarah Paulson como Aileen Wuornos, una asesina en serie de los años 90, añade un elemento intrigante a esta nueva entrega.