Martes, 11 de Agosto 2026
Espectáculos

Netflix y Youtube consideran opciones gratuitas con publicidad: ¿un cambio en el consumo de streaming?

YouTube mantiene su liderazgo en el streaming, mientras Netflix evalúa introducir opciones gratuitas con publicidad. La batalla por la atención del público se intensifica.

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El sector del streaming está experimentando cambios significativos, con el modelo de Youtube destacándose por su creciente popularidad. Mientras tanto, Netflix también está considerando la posibilidad de implementar opciones gratuitas con publicidad para atraer a más usuarios.

Esta tendencia refleja una necesidad en la industria de adaptarse a las preferencias de los consumidores, quienes buscan alternativas accesibles. La competencia entre plataformas se intensifica, y la estrategia de ofrecer contenido gratuito podría cambiar el panorama del entretenimiento digital.

Etiquetas: argentina youtube netflix economía publicidad
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