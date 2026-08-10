Éxito arrollador: El 'thriller' de Netflix alcanza 5 millones de visualizaciones en solo cuatro días

La miniserie "Bomba en el Pan Am 103" de Netflix ha acumulado cinco millones de visualizaciones en tres días desde su estreno, destacándose como un thriller adictivo. La trama explora el atentado de 1988 y su impacto en la seguridad aérea actual.

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La miniserie Bomba en el Pan Am 103, disponible en Netflix, ha capturado la atención del público con su trama intensa, logrando cinco millones de visualizaciones en sus primeros tres días desde su estreno el 30 de julio. Este thriller, creado por Jonathan Lee, consta de seis episodios y se basa en el atentado terrorista que ocurrió el 21 de diciembre de 1988, cuando un vuelo de Londres a Nueva York fue destruido por una explosión en Lockerbie, resultando en 270 muertes.

La serie retrata el trabajo de los investigadores escoceses y estadounidenses que trabajaron en el caso, el cual fue uno de los más mortales en la historia de la aviación hasta los ataques del 11 de septiembre. La explosión dispersó escombros en un área de 2.100 kilómetros cuadrados, lo que convirtió el lugar en una extensa escena del crimen.

El impacto de este evento llevó a cambios significativos en la seguridad aérea, incluyendo la obligación de vincular las maletas con sus pasajeros y un aumento en las inspecciones de equipaje. Protagonizada por Connor Swindells, Merritt Wever y Patrick J. Adams, la serie ha sido bien recibida, aunque aún es pronto para determinar si se convertirá en un fenómeno dentro de la plataforma.