Descubren un revólver y 17 cartuchos en gabinete eléctrico de Chilecito

Un arma de fuego y 17 cartuchos fueron hallados ocultos en la caja de un medidor eléctrico en Chilecito. La policía investiga el origen del revólver calibre .22.

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En un hallazgo alarmante, un arma de fuego y municiones fueron encontradas en una vivienda del barrio Las Torres en Chilecito. El descubrimiento se realizó a las 09:00, cuando el suministro eléctrico se interrumpió y los propietarios decidieron revisar la caja del medidor de energía eléctrica.

Al abrir la caja metálica, los residentes se sorprendieron al encontrar un revólver calibre .22 corto y un pequeño monedero. Inmediatamente, se comunicaron con la línea de emergencias 911. La policía llegó poco después y confirmó la denuncia, encontrando además 17 cartuchos calibre 22.

La situación llevó a la intervención de la Dirección de Investigaciones, y se notificó al magistrado de turno. Con la presencia de testigos, los peritos realizaron las diligencias necesarias para el levantamiento y secuestro de los elementos encontrados. La Justicia del Crimen ahora investiga la procedencia del armamento y las circunstancias que llevaron a su colocación en el gabinete eléctrico.