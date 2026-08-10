Comienza el pago de Chachos: vecinos de La Rioja se preparan para recibir asistencia

Este lunes 17 de agosto comienza el pago de 50 mil Chachos para 80.000 trabajadores de la Administración Pública en La Rioja. Se inyectarán $4.000 millones a la economía provincial.

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El pago de 50 mil Chachos para los trabajadores de la Administración Pública Provincial inicia este lunes 17 de agosto, alcanzando a personal de planta y vinculado. A pesar del feriado nacional, los pagos se llevarán a cabo desde el 17 hasta el viernes 21, organizados por la terminación del DNI en la capital y municipios.

El cronograma establece que el lunes 17 corresponde a las terminaciones 0 y 1; el martes 18 a 2 y 3; el miércoles 19 a 4 y 5; el jueves 20 a 6 y 7; y el viernes 21 a 8 y 9. Se informó que quienes no puedan cobrar en la fecha asignada podrán hacerlo posteriormente sin perder el beneficio, con una segunda fecha propuesta para el lunes 24 de agosto.

Se estima que alrededor de 80.000 personas recibirán estos beneficios, lo que generará un impacto económico significativo de $4.000 millones en la economía provincial. Además, los comercios que se adhieran al programa podrán contar con el rescate anticipado a partir de septiembre y un rescate final el 29 de diciembre, buscando reactivar el consumo y mejorar la calidad de vida de los trabajadores en un contexto de alta inflación.