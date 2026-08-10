Diez episodios inéditos de 'Contra El Olvido' fortalecerán la memoria colectiva riojana

La tercera temporada de "Contra El Olvido" se encuentra en postproducción y presentará diez capítulos sobre el terrorismo de Estado en La Rioja entre 1975 y 1983. Esta serie, respaldada por el Gobierno de La Rioja, destaca el trabajo de artistas y profesionales locales en la preservación de la memoria histórica.

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La serie documental "Contra El Olvido: historias de resistencia" ha finalizado la grabación de su tercera temporada, que se encuentra en la etapa de postproducción. Este nuevo ciclo incluye dieciséis capítulos que recopilan testimonios de detenidos políticos, exiliados, y familiares de desaparecidos, así como de integrantes de la pastoral vinculada a Monseñor Enrique Angelelli.

El rodaje se llevó a cabo en la Usina de Industrias, con un equipo de profesionales y artistas locales. Dirigido por Ismael Fuentes Navarro y conducido por Pano Navazo, el proyecto busca reconstruir la historia reciente de La Rioja, centrándose en las consecuencias del terrorismo de Estado entre 1975 y 1983.

La serie mantendrá el espíritu que ha caracterizado a "Contra El Olvido", enfocándose en historias personales que permiten entender los eventos ocurridos en La Rioja antes y después del golpe de Estado de 1976. Se espera que su estreno contribuya a la construcción y preservación de la memoria colectiva, reafirmando los valores de memoria, verdad y justicia.