EDELAR avanza en la recuperación del servicio eléctrico tras el paso del viento Zonda en la provincia

Intensas ráfagas de viento Zonda causaron daños severos en la red eléctrica de La Rioja, interrumpiendo el suministro de energía. EDELAR trabaja para reparar las instalaciones afectadas y pide precaución a la comunidad ante riesgos de electrocución.

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Las recientes ráfagas de viento Zonda que azotaron diversas localidades de La Rioja han causado daños severos en la red eléctrica, ocasionando cortes de suministro. La Empresa de Distribución de Electricidad de La Rioja (EDELAR S.A.) reportó la caída de postes y daños en infraestructuras de media y baja tensión, complicando la situación en varias áreas de la provincia.

En respuesta a esta emergencia, EDELAR ha desplegado cuadrillas operativas que trabajan continuamente para reparar los daños, aunque no se ha especificado un plazo para la normalización del servicio. La empresa ha pedido a la comunidad que extremen las precauciones, evitando circular por las zonas afectadas y manteniéndose alejados de postes inestables y cables caídos, debido al riesgo de electrocución.

Asimismo, se ha instado a los vecinos a facilitar el trabajo de las cuadrillas, permitiendo que realicen sus tareas con mayor seguridad. EDELAR ha habilitado canales de atención al público para reportar situaciones de peligro relacionadas al servicio eléctrico. Esta situación resalta la vulnerabilidad de las infraestructuras ante fenómenos climáticos extremos y la necesidad de mejorar el mantenimiento de las instalaciones eléctricas en la región.