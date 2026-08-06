Aminga mejora su sistema de agua potable ante la creciente crisis hídrica

El Gobierno de La Rioja investiga mejoras en la planta potabilizadora de Aminga, optimizando la red de distribución para asegurar un abastecimiento eficiente en medio de la crisis hídrica.

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El Gobierno de La Rioja ha realizado obras significativas en la planta potabilizadora y en la red de distribución de Aminga, buscando mejorar la calidad del servicio de agua potable. Estas intervenciones son parte de un plan provincial para enfrentar la crisis hídrica y asegurar un abastecimiento más eficiente en la localidad.

Las obras iniciales incluyeron el reemplazo de válvulas en la cisterna que abastece a los barrios San Nicolás, Centro y Aminga Arriba, así como reparaciones en la cañería principal. En una segunda fase, se fusionaron cañerías de polietileno de alta densidad y se estableció un nuevo nexo entre la planta y la escuela local, lo que fortalecerá el abastecimiento en la zona y respaldará el crecimiento urbano.

Estas medidas forman parte de un esfuerzo continuo de la Secretaría de Agua para mejorar la infraestructura hídrica en la provincia, priorizando las intervenciones que optimizan el servicio en un contexto de escasez de precipitaciones. El acceso al agua potable se considera un derecho esencial, y estas obras buscan no solo atender la situación actual, sino también sentar las bases para un suministro adecuado en el futuro.